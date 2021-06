L'ingegnere Calì liberato ad Haiti, il sindaco Pogliese: "Lo aspettiamo a Catania"

"La notizia della liberazione dell'ingegnere Vanni Calì ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari e ai tanti amici e conoscenti di un professionista apprezzato per le sue qualità umane e lavorative. Stamattina ho sentito la figlia Alessia che mi ha riferito di avere sentito al telefono papà, molto provato ma in discrete condizioni di salute". Lo afferma in una nota il sindaco di Catania Salvo Pogliese. "Nelle prossime ore - ha aggiunto - la Farnesina, a cui va dato atto di avere con agito con particolare sagacia e concretezza, renderà note le modalità del rientro in Italia da Haiti. Noi lo aspettiamo a Catania per dimostrargli tutto l'affetto della comunità etnea per questo brutta esperienza che è stato costretto a subire, per mano di malfattori". "Sono felice che Vanni Calì sia stato liberato e che prestissimo possa riabbracciare la sua famiglia. Dopo 22 difficili giorni per lui, e di profonda preoccupazione per quanti gli vogliono bene, oggi è doppiamente giorno di festa. A Giovanni, per il suo onomastico, un abbraccio per ora solo virtuale". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Un abbraccio a Giovanni Calì e alla sua famiglia. Complimenti alla nostra intelligence per questa brillante operazione portata a termine con grande efficienza". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.