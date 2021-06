Dieci nidi di tartarughe gestite Wwf: 8 a Siracusa e 2 a Ragusa

E' partita ufficialmente la stagione riproduttiva delle tartarughe marine e anche quest'anno è la Sicilia ad ospitare il maggior numero di nidi. Quelli gestiti da volontari e operatori del Wwf sono 10, otto nel Siracusano e due in provincia di Ragusa. Eccoli in dettaglio: uno nella spiaggia di Sampieri, a Scicli (Ragusa), quattro nella spiaggia in contrada Gallina e uno in contrada Cicirata ad Avola, in provincia di Siracusa; due a Noto, in provincia di Siracusa, uno nella spiaggia di Eloro Pizzuta e l'altro a Lido di Noto; due ad Isola delle Correnti (a Portopalo di capo passero). Il primo nido, in anticipo di qualche giorno sulla stagione, è stato deposto il 25 maggio nella spiaggia Gallina, gli altri nella seconda metà di giugno. Avola e Noto sono i Comuni che hanno ricevuto dal Wwf il certificato di "Comune amico delle tartarughe" per l'impegno nella sensibilizzazione di turisti e operatori balneari per la salvaguardia delle aree di deposizione. Secondo gli esperti del Wwf, i quattro i nidi di spiaggia Gallina hanno probabilmente tre genitrici: una femmina è probabilmente tornata a deporre per la seconda volta a 20 giorni di distanza dalla prima, quella del 25 maggio. Le uova si schiuderanno a circa 50 giorni dalla deposizione: da quelle più vicine alle fonti di calore nasceranno femmine, da quelle deposte più in profondità, dove la sabbia ha assorbito meno calore, nasceranno tartarughe di sesso maschile.