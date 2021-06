Piano strategico del Porto, ok dal Comune

"Il parere positivo del Consiglio comunale di Palermo sul Documento di Pianificazione strategica dell'Autorità di Sistema portuale è il segno della positiva collaborazione istituzionale tra l'amministrazione comunale e la governance del porto. Esprimiamo soddisfazione per l'ampia convergenza registrata in Consiglio comunale che ha apportato integrazioni, protese a tutelare la qualità dell'area e ad approfondire gli studi trasportistici per migliorare il collegamento stradale col porto". Lo dichiarano congiuntamente il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla pianificazione urbanistica Giusto Catania.