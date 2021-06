Protesta personale Croce Rossa di stanza all'aeroporto di Palermo

Stato di agitazione del personale del comitato di Palermo della Croce Rossa in servizio presso il pronto soccorso dell'aeroporto Falcone e Borsellino. A proclamarlo è la Fp Cgil Palermo, che ritiene "immotivato" il ricorso al Fis, fondo di integrazione salariale, per i 9 soccorritori barellieri, messi in cassa integrazione a turno. "Abbiamo chiesto diverse volte di rivedere la scelta unilaterale del Comitato di Palermo Croce Rossa Italiana, che di fatto ha messo in Fis solamente i lavoratori che prestano servizio presso l'Aeroporto, causando criticità nei turni di lavoro - afferma Michele Morello, della Fp Cgil Palermo - Questi impiegati, che fanno parte del comitato di Palermo, potrebbero benissimo essere utilizzati ovunque. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione e comunicato al prefetto l'apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Il ricorso alla Fis è immotivato perché il compenso che la Gesap, gestore dei servizi presso l'Aeroporto, eroga alla Croce Rossa è rimasto immutato".