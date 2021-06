Sparatoria alla periferia di Roma, 3 perone restano ferite

E' caccia ad almeno un'altra persona nella vicenda che ha portato al ferimento di due giovani rom di 17 e 21 anni, colpiti da alcuni proiettili, e un 26enne albanese, massacrato di botte. L'arma usata per ferire i due rom, un maggiorenne con precedenti e un minorenne incensurato, non e' stata trovata. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati non tralasciano alcuni pista, in attesa di poter parlare con i feriti.

Avrebbero 17 e 21 anni i due fratelli di etnia rom colpiti da alcuni proiettili questa mattina in via Casalincontrada, nella periferia di Roma. Uno e' stato portato al Policlinico Umberto I e l'altro all'ospedale San Giovanni. E' probabile che il cittadino albanese di 26 anni, grave al Policlinico di Tor Vergata, non fosse solo al momento dei fatti. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto su cui indagano i carabinieri.