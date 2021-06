Aperto al pubblico a Modica il Castello dei Conti, Samonà: luogo fortemente simbolico

Riaperto al pubblico il Castello dei Conti di Modica a conclusione degli interventi di restauro, recupero, riqualificazione e sistemazione funzionale. La cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina alla presenza dell'assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, della Giunta comunale, del soprintendente di Ragusa, Antonino De Marco, del parlamentare regionale della Lega, Orazio Ragusa, oltre ad autorità civili, militari e religiose. Alla riapertura hanno partecipato numerosi studenti del corso di formazione professionale "Euroform" e di alcuni istituti superiori della città. Il servizio di custodia del Castello è stato affidato attualmente a personale della SPM (Servizi per Modica), come è già avvenuto per il Museo Etnografico "Serafino Amabile Guastella". Il Castello, prima che fossero completati i lavori (progettisti e direttori dei lavori gli architetti Salvatore Tringali e Rosanna La Rosa), era stato aperto in occasione della visita a Modica del Principe Alberto di Monaco nell'ottobre del 2017.

"Il Castello, con la sua forte caratterizzazione e centralità - ha detto l'assessore Samonà - rappresenta ancora oggi un luogo fortemente simbolico per tutta la comunità, ne racconta le radici e aiuta a comprenderne il carattere. Nata come struttura difensiva si trova oggi a svolgere un ruolo non meno importante e impegnativo: quello di difendere la memoria storica e di costruire occasioni di crescita e confronto".

Da oggi, dunque, il Castello dei Conti di Modica potrà essere visitato dai turisti che, in questo periodo, stanno giungendo numerosi in città e sarà certamente una delle tappe più importanti del percorso storico e museale di Modica.