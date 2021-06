Ciclismo, Nibali: lascio il Tour se Cassani mi chiama per le Olimpiadi di Tokyo

"Non so quando finirà il mio Tour, dipende da Tokyo. Se arriverà una chiamata della Nazionale italiana prenderò in considerazione l'ipotesi di interrompere prima la mia corsa per volare in Giappone. Essere presente ai Giochi per me è molto importante". Parola di Vincenzo Nibali, che parla in videoconferenza prima della partenza del Tour de France 2021. "Dopo il Giro mi sono riposato, anche se il tempo è passato in fretta.- dice ancora lo Squalo, in forza alla Trek-Segafredo -. Ho passato le ultime settimane lavorando sulla mia condizione per essere pronto per questa corsa. Ho corso solo al campionato italiano, i problemi fisici sono superati e sono qui con un team molto forte: Pedersen, Stuyven e poi Bauke Mollema per le montagne". "Indossare la maglia azzurra sarebbe molto importante, un onore per me . ribadisce Nibali -. Sto bene, ho recuperato le energie e sono qui non per la generale, ma per vincere qualche tappa. Il Tour è un investimento in vista dell'Olimpiade: quando arriverà il momento parlerò con Cassani e conoscerò la sua decisione per i Giochi". Ma chi, per Nibali, il favorito del Tour 2021? "Per me è Pogacar".