Pugilato, il pozzallese Francesco Iozia conquista il titolo di campione europeo Under 22

Il pugile pozzallese Francesco Iozia ha conquistato il titolo di campione europeo Under 22 nella categoria 60 chilogrammi. Confcommercio provinciale Ragusa e Confcommercio sezionale Pozzallo si sono complimentati con l'atleta pozzallese. Facciamo i nostri complimenti a Iozia – dicono il presidente provinciale Gianluca Manenti e il presidente sezionale Giuseppe Cassisi – per come ha saputo portare in porto l’incontro e, soprattutto, per come ha portato in alto, a livello europeo, il nome della nostra città. Gli facciamo i migliori auguri e siamo certi che la sua affermazione costituirà un ulteriore modo per parlare in modo positivo della nostra città”.