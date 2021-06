Ingegnere di Catania rientrato in Italia dopo il rapimento ad Haiti

È rientrato poche ore fa a Roma l'ingegner Giovanni Calì, rapito il primo giugno scorso ad Haiti. L'arrivo all'aeroporto di Ciampino - si legge in una nota della Farnesina - rappresenta il positivo epilogo della vicenda, dopo 22 giorni di sequestro. All'arrivo l'ingegnere siciliano, da tempo impegnato in progetti all'estero, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento alla Farnesina e al personale dell'Unità di Crisi e dell'Intelligence che ha operato per la sua liberazione. Dopo gli adempimenti di rito, potrà fare rientro in Sicilia dalla sua famiglia.