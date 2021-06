Siracusa, minaccia la ex compagna: denuncia e divieto di avvicinamento

Nella serata di ieri, gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo che minacciava e molestava la ex compagna.

L’uomo, più volte, si è reso responsabile di atti persecutori, non accettando la fine della relazione con la donna, reiterando il suo comportamento vessatorio incurante dei continui ammonimenti da parte dell’Autorità.

A seguito di tali comportamenti, il giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che è stata notificata ieri, ma neanche tale provvedimento ha fermato l’uomo nel suo intento persecutorio, infatti anche ieri sera si è presentato nel luogo in cui la donna attualmente risiede e, a seguito dell’intervento della polizia, è stato denunciato.