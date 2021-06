Catania, sanzionate quattro paninerie per motivi igienico - sanitari

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente ai colleghi del N.A.S. e del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto di personale dell’Asp e della Polizia Locale, hanno attuato un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte degli esercenti della zona, nonché al contrasto della criminalità in genere.

L’attività si è concentrata in piazza Giovanni XXIII e nelle vie limitrofe, principalmente nelle numerose attività ristoratizie ivi presenti ed in particolare al titolare:

della panineria “Zio Angelo”, che è stato denunciato per il cattivo stato di conservazione di 500 chili. di prodotti alimentari che sono stati sottoposti a sequestro con contestuale sospensione dell’attività per carenze igieniche, a cui è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro

della panineria “Vitale Angelo” sono state elevate sanzioni amministrative per 2.000 euro per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo;

della panineria Vitale Santo sono state elevate sanzioni amministrative per €. 1000 per carenze igienico sanitarie con la contestuale chiusura dell’attività, nonché contravvenzione di 346 euro per la reiterata omessa revisione del furgone;

della panineria “Il piccante” sono state formulate delle prescrizioni igienico-sanitarie con contestazione della contravvenzione al C.d.S. di €. 866 euro per la mancata copertura assicurativa al furgone;

della gelateria di Maniscalco Giuseppe a cui è stata elevata una sanzione amministrativa di 1000 euro per mancata attuazione delle procedure di autocontrollo;

del chiosco “International bar” è stata elevata una sanzione amministrativa di €. 1000 per difformità planimetriche.

Il personale della Polizia Locale, inoltre, ha constatato l’occupazione abusiva del suolo pubblica da parte dei titolari dei predetti esercizi commerciali che, così, sono stati contravvenzionati con verbale di 865 euro ciascuno.

In particolare l’occupazione è stata complessivamente realizzata mediante la collocazione di 17 tavolini e 90 sedie, materiale che è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso del servizio è stato effettuato anche un controllo su strada che ha consentito l’identificazione di 44 persone ed il controllo di 21 veicoli, nonché di contestare 6 violazioni del C.d.S., nonché di procedere al sequestro amministrativo di 3 veicoli ed al deferimento di un 18enne per reiterata guida senza patente.