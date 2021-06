Modica, Caffè Moak lancia il suo primo spot televisivo: inno alla meraviglia

Caffè Moak lancia la sua nuova campagna pubblicitaria e il suo primo spot televisivo. Il brand di Modica, da sempre specializzato nel settore Ho.Re.Ca, con il suo messaggio “Make it wonderfull” ha scelto di rivolgersi direttamente al consumatore finale. Lo spot - ideato e prodotto da Mirko e Igor Bonanno, registi e autori di numerosi spot web e tv – è un inno alla meraviglia, allo stupore e a vivere pienamente i wonder moments. Come racconta lo spot, in ogni momento: alle prime luci dell’alba, ammirando il paesaggio mattutino, mentre si sorseggia il primo caffè della giornata. Immersi nella natura mentre si compone una canzone o si scrive un libro e ci si emoziona per aver trovato la nota o la parola giusta. “É la meraviglia – racconta la voce fuori campo - il motore di tutto. Cercare il vento tra gli alberi o la nota giusta tra le corde, l’odore del nuovo in posti lontani o lo scoppiettio tra le dita. Ci sentiamo liberi anche quando la città dorme e abbiamo fatto del gusto di meravigliarsi una ricerca di vita”. È così che l’azienda racconta per la prima volta al mondo consumer come l’intensità dell’esperienza di Moak possa far scaturire stupore ed emozioni uniche. Il pubblico a cui vuole rivolgersi è quello dei wonder-hunters, ovvero tutte le persone curiose della vita, che di fronte ad una sfida o ad una novità non si tirano mai indietro e che hanno un’attitudine propositiva e camaleontica che permette di sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione. “Siamo molto felici – dice Annalisa Spadola, direttore marketing di Moak - di raccontare, attraverso la nuova campagna, la nostra identità di instancabili scout di meraviglie. Per noi l’amore per il caffè oltre ad essere una missione è un pretesto per esplorare tutti quei mondi che rendono la vita più bella. Questo spot, che parla della capacità di meravigliarsi ogni momento ci somiglia”.

Lo spot video, nelle due versioni da 15” e 30”, andrà in onda con programmazione semestrale su tutte le reti Rai, Sky (Tg24, Sky Meteo 24, Sky Sport 24) e sui canali satellitari (Nove, Real Time, Food, Dmax, Cielo). La versione radiofonica sarà on air su Radio 101, Radio 105, Radio Vergin, Radio Montecarlo e Radio Subasio e sui maggiori canali digitali.