Mille morti senza sepoltura a Palermo, Interrogazione di Faraone (IV): subito Esercito

"Lunedì scorso il sopralluogo di Italia Viva al cimitero dei Rotoli di Palermo, 1000 bare accatastate senza sepoltura, un'emergenza che con l'estate diventa anche un problema di salute pubblica, ieri l'interrogazione del presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone ai ministri dell'Interno e della Difesa, Lamorgese e Guerini. Nell'atto parlamentare Faraone chiede l'adozione di misure immediate per far fronte all'emergenza a partire dalla sepoltura delle bare nell'area di Ciaculli, già destinata a cimitero". E' quanto si legge in una nota di Iv. Il presidente dei senatori di Italia viva chiede di sapere se "i ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione esposta e se non ritengano altresì opportuno adottare tutte le iniziative di competenza volte a mobilitare l'Esercito e a realizzare al più presto il cimitero a Ciaculli, al fine di garantire così una degna sepoltura alle bare non ancora tumulate". "La situazione - scrive Faraone nell'interrogazione - non risulta solamente irrispettosa nei confronti dei defunti e dei loro congiunti, ma si rivela anche allarmante per quanto attiene al rispetto degli standard igienico-sanitari cui ogni cimitero ha l'obbligo di ottemperare. In questo senso, la vicenda acquisisce tratti di gravità ancora più preoccupanti se si considera il periodo pandemico attuale: aver ammassato insieme nello stesso luogo coperto quasi mille bare non ancora sepolte, visitate quotidianamente dai parenti dei defunti, espone il cimitero ad un elevato rischio sanitario".