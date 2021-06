Famiglia si perde nei boschi, salvata dalla Forestale a Belmonte Mezzagno

Una famiglia catanese composta da marito moglie e tre bambini è stata soccorsa e salvata dagli uomini del corpo forestale. I cinque si erano smarriti nei boschi attorno a Belmonte Mezzagno. La loro auto era rimasta anche bloccata. Hanno chiesto soccorso alla sala operativa della forestale. Non riuscivano più spostare la vettura e con il gran caldo stavano male. E' intervenuta la squadra "Valle Giorgia" la più vicina al luogo sommariamente segnalato dai dispersi. I forestali, coordinati dal centro operativo, dopo oltre un'ora e non senza difficoltà sono riusciti a trovare i dispersi, soccorrendoli e rifocillandoli, contribuendo anche a liberare il mezzo, mettendoli quindi in condizione di riprendere il proprio viaggio .