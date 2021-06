Un motociclista di 50 anni, F.B., è morto oggi in un incidente avvenuto sulla statale 280 "Dei due mari" nel territorio del comune di Pianopoli. Le cause sono in corso di accertamento. In conseguenza dell'incidente, la statale è stata temporaneamente chiusa. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione.