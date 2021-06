Trump, covid usato per rubare elezioni: nel 2022 torneremo

"Io non voglio distruggere la democrazia, sto cercando di salvare la democrazia americana". Lo afferma l'ex presidente Donald Trump, accusando i democratici Usa di aver usato il Covid-19 per "rubare le elezioni".

I democratici sono "gente disonesta": parlano dei lavoratori "ma non fanno nulla per loro", afferma Trump. "Con un Congresso repubblicano il prossimo anno ci batteremo per i lavoratori, porteremo avanti la politica dell'America First, fronteggeremo la Cina, metteremo fine all'immigrazione illegale, riporteremo il diritto alla libera espressione", mette in evidenza l'ex presidente Usa. "Ci prenderemo cura dei nostri veterani e daremo alla polizia il 100% dell'appoggio, insegneremo ai nostri bambini a rispettare e amare il Paese", aggiunge ancora Trump. "Il Paese non appartiene ai democratici, appartiene a voi", dice rivolgendosi ai suoi sostenitori in Ohio. "Non ci arrenderemo mai, il nostro movimento non è finito: la nostra battaglia è appena iniziata", aggiunge il tycoon. "Renderemo l'America potente, ricca, forte, sicura".