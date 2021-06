Carmela Pace inaugura punto Unicef a Selinunte

Carmela Pace, Presidente di Unicef Italia, ha inaugurato il nuovo Unicef-Point di Selinunte, nato dalla collaborazione con un network di organizzazioni no profit di cui è capofila "La Rotta dei Fenici" - Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa. Il Punto Unicef si trova all'interno del "Parco della Masseria", una iniziativa sperimentale di spazio per il recupero della socialità. I proprietari dell'area di circa 1 ettaro, con la tipica masseria rurale siciliana, l'uliveto, l'orto e alcune sale per laboratori, mettono il Parco a disposizione di un pool di partner pubblici e privati, soprattutto operanti nell'area del no profit, per proporre le proprie specifiche attività da realizzare in genere all'aperto. Per la sua posizione logistica e per le peculiarità della esperienza che si intende attivare, il Parco è già oggetto di interesse su cui si stanno muovendo molteplici soggetti pubblici e privati, sono previste visite di studio da parte di università, amministratori pubblici, operatori di settore interessati a saperne di più su quella che si può definire una "buona pratica". Il progetto prende il nome di Parco della Masseria - Heart Farm (HEritage And Resilience Therapy). Numerose le associazioni, le organizzazioni pubbliche e private con cui si stanno avviando collaborazioni affinché diventi un epicentro culturale, sociale e turistico del comprensorio. E' già inserito nel progetto di Ecomuseo del Mare e dei Pescatori che è in fase di valutazione presso l'Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana. In questo contesto le attività dell'Unicef fungono da asse portante, in particolare su temi come la solidarietà, l'accoglienza, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sostenibilità 2030, sul rispetto dei bambini e delle bambine, delle donne e dell'uguaglianza di genere. La Presidente Pace ha sottoscritto con i Sindaci presenti la copia della Legge n.176 del 27 maggio 1991 con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU New York 1989) a ribadire con i singoli territori, in occasione del trentennale della ratifica, l'impegno per l'attuazione di quanto questa prevede. Nella stessa occasione il Sindaco di Castelvetrano ha confermato che è stato avviato l'iter per il riconoscimento di Castelvetrano come Città amica dei bambini e degli adolescenti dell'Unicef, tra i primi in Sicilia. Alla inaugurazione erano presenti, oltre alla Presidente di Unicef Italia, la Presidente del Comitato di Trapani d ell'Unicef, Mimma Gaglio, il Vicepresidente Nazionale dei Gruppi Archeologici d'Italia, Alberto Scuderi, il Direttore della Rotta dei Fenici, Antonio Barone.