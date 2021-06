Il Papa all'Angelus: l'amore sana la vita

"Finiamo di giudicare gli altri, Gesù ci chiede uno sguardo non giudicante ma accogliente perché solo l'amore sana la vita. La Madonna ci aiuti a portare una carezza ai feriti, ai feriti nel cuore e a non giudicare la realtà della persona, degli altri". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus insistendo sull'invito: "Non giudicare - ha aggiunto - e lasciate vivere, amate gli altri e cercate di vivere con amore". Perché "La malattia più grande della vita qual è? Il cancro? La pandemia? No..la malattia più grande della vita è la mancanza di amore".