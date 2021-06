Lega: "A Palermo via Trapassi senza illuminazione da 40 anni"

Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Comune di Palermo, e Elisabetta Luparello, responsabile giovani del partito, denunciano che in via Mario Trapassi, nel quartiere Cruillas, "da 40 anni, cioè più o meno da quando Orlando è diventato sindaco per la prima volta, i residenti vivono in una strada priva di illuminazione pubblica. I pali della luce non ci sono". I due esponenti della Lega, contattati da alcuni residenti della zona, hanno "immediatamente richiesto a Orlando, che dovrebbe ricordarsi di essere sindaco anche dei palermitani, di occuparsi delle famiglie palermitane di via Mario Trapassi. E abbiamo inoltrato una lettera alla prefettura perché in questo caso c'è anche un problema di sicurezza pubblica". "Vogliamo vedere - concludono - se dopo 40 anni, con uno scatto di orgoglio, anche se non ci sono nastri da tagliare oppure equipaggi di ong cui dare cittadinanza onoraria, il sindaco Orlando si occuperà anche di questi cittadini, sfortunatamente per loro, palermitani. Che per noi della Lega non sono certo cittadini di serie B".

"Presto tornerò a Palermo, per restituire diritti e dignità a tanti cittadini dimenticati da decenni da Orlando e dal Pd". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le denunce per la situazione di via Trapassi che è senza illuminazione pubblica da circa 40 anni.