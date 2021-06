Rapina e lesioni personali, arrestato a Calatafimi

Era stato condannato ad oltre cinque anni di reclusione, un giovane arrestato a Calatafimi nella mattinata di ieri, dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani e del commissariato di Alcamo.L’uomo, un 34enne di origini romene, si era reso responsabile di diversi reati, tra cui rapina e lesioni personali, commessi negli anni scorsi proprio in zona, per alcuni dei quali era già sottoposto alla detenzione domiciliare.All’alba di ieri gli agenti, in esecuzione alla sentenza definitiva di condanna, lo hanno prelevato e condotto in carcere.