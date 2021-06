Scicli, cerimonia istituzionale per la conclusione del progetto "Unicef scuola amica"

Cerimonia Istituzionale, nell'aula consiliare del Comune di Scicli, per la conclusione del Progetto UNICEF – MI “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MI ed UNICEF per l’anno scolastico 2020-2021 e di ringraziamento ai sindaci di Comiso, Ragusa e Scicli che hanno mostrato speciale attenzione e risposta alla mission UNICEF. Alla cerimonia ha presenziato la Presidente Nazionale di UNICEF Italia Carmela Pace, figura di grande spessore culturale e umano (proveniente per altro dal mondo della scuola. La regia della manifestazione è stata curata dalla presidente provinciale del Comitato UNICEF Ragusa, Elisa Mandarà. Venti le scuole che hanno partecipato al progetto:

1. Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” SCICLI

2. Istituto Comprensivo G. Albo-Giovanni XXIII MODICA

3. Istituto Comprensivo GIUSEPPE ROGASI POZZALLO

4. ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA GIARRATANA

5. LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI” Ragusa

6. Istituto Comprensivo Antonio Amore POZZALLO

7. Circolo Didattico "Palazzello" RAGUSA

8. Istituto Comprensivo "Francesco Crispi" RAGUSA

9. Istituto Comprensivo San Biagio VITTORIA

10. Istituto Comprensivo Giovanni Verga COMISO

11. IV Circolo G. Rodari VITTORIA

12. Istituto Comprensivo M. Schininà RAGUSA

13. IC Leonardo Sciascia Scoglitti, VITTORIA

14. I.I.S. "G. Mazzini" VITTORIA

15. I.C. Gesualdo Bufalino Pedalino, COMISO

16. IIS E. FERMI VIA COMO 435 VITTORIA

17. Istituto Comprensivo Berlinguer RAGUSA

18. Istituto Comprensivo “Carlo Amore” di MODICA

19. Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di SCICLI

20. DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO di COMISO