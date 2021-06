Vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa, nota del Movimento 5 Stelle di Modica

Il M5S di Modica, in una nota a firma del consigliere comunale, Marcello Medica, prende atto della disponibilità da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sui servizi bancari e finanziari, presieduta dall’onorevole Carla Ruocco, ad interessarsi dell’annosa vertenza riguardante i piccoli e numerosi azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che è già stata convocata in audizione per il prossimo giovedì primo Luglio. Lo scorso 25 maggio il M5S di Modica aveva inviato alla Presidente Ruocco una missiva in cui chiedeva il suo interessamento per portare questa delicatissima, annosa e penosa vertenza all’attenzione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Nella lettera veniva fatto rilevare come il Consigliere Medica ed un gruppo del MeetUp di Modica, coordinato dall’attivista, Corrado Vizzini, conducono una battaglia sociale oltre che politica in favore dei molti risparmiatori che non riescono a monetizzare le azioni a suo tempo acquistate dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Delle vicende e problematiche connesse al pesante disagio degli azionisti dell’istituto bancario ragusano si era fatto carico l’allora Sottosegretario al Ministero Economia e Finanza, onorevole Alessio Villarosa, portavoce M5S, il quale aveva dato vita al Tavolo Tecnico al Ministero sulla questione BAPR.