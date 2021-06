Commissione toponomastica a Catania cancella Largo Mario Merola

La commissione comunale di Catania per la toponomastica ha disposto l'introduzione o il cambiamento di diverse denominazioni di strade o slarghi cittadini. Largo Mario Merola, un'area nella zona di Canalicchio, intitolata nel 2009 al più conosciuto interprete della sceneggiata napoletana, si chiamerà largo Mario Berardo Cetrone, che fu professore di Ginecologia e ostetricia dell'Università di Catania, fondatore nel 1958 della più prestigiosa struttura sanitaria della Sicilia orientale. Padre Concetto Greco, detto il prete operaio, parroco in San Giuseppe al Pigno per 37 anni, ha avuto intitolata un'area finora senza denominazione nello stesso quartiere del Pigno. Accogliendo la richiesta del Comitato parrocchiale Santa Lucia al Fortino, "Piazza Campo Trincerato", nella zona di san Cristoforo, con la nuova intitolazione diventa "Piazza della Resurrezione". La rotatoria adiacente all'Ospedale Garibaldi-Nesima, accogliendo la segnalazione dell'ordine delle professioni infermieristiche di Catania, sarà intitolata a tutti gli infermieri vittime del Covid. La via San Matteo tratto compreso tra i civici 13-19 nel quartiere di San Giovanni Galermo porterà il nome di Giuseppe Pizzarelli sindaco di Catania tra la fine dell'ottocento e l'inizio del Novecento. Un altro tratto della stessa via San Matteo, compreso tra i civici 18-24, è stato intitolato a Nino Mignemi, drammaturgo catanese con oltre 30 titoli di grande successo rappresentati dal teatro popolare siciliano del secolo scorso. Ciccino Sineri, attore di teatro, tra i protagonisti per decenni del Teatro Stabile di Catania verrà ricordato con un vialetto interno a Villa Pacini Nello slargo Vittime dei Vigili del Fuoco, infine, verranno collocate di targhe commemorative ai Vigili del Fuoco Vincenzo Lima, Dario Abbiamonte, Giorgio Grammatico e Giuseppe Coc", deceduti tragicamente durante l'espletamento del proprio servizio a Catania. La commissione toponomastica comunale è presieduta da Alessandro Porto, nella qualità di assessore al ramo delegato dal sindaco Salvo Pogliese. I componenti esterni della commissione toponomastica sono i professori Silvana Raffaele, Orazio Licciardello e Marco Leonardi che integrano i tre consiglieri comunali Alessandro Campisi, Nino Penna e Graziano Bonaccorsi.