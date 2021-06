Palermo, alla Libreria "Tante Storie" Nino Di Matteo e Saverio Lodato firmano le copie de "Il patto sporco"

Evento firmacopie, mercoledì 30 giugno, alla Libreria "Tante Storie" di via Ariosto, a Palermo. Saranno il giudice Nino Di Matteo e il giornalista Saverio Lodato a firmare le copie del loro libro "Il patto sporco, il processo Stato-mafia nel racconto di un suo protagonista”. Il volume in presentazione raccoglie la testimonianza del magistrato più minacciato d’Italia ed è pubblicato nella collana Principioattivo dalla casa editrice Chiarelettere.

"Gli attentati a Lima, Falcone, Borsellino, le bombe a Milano, Firenze, Roma, gli omicidi di valorosi commissari di polizia e ufficiali dei carabinieri. Lo Stato in ginocchio, i suoi uomini migliori sacrificati. Ma mentre correva il sangue delle stragi c’era chi, proprio in nome dello Stato, dialogava e interagiva con il nemico"... L'appuntamento per il firmacopie è alle 18,30 alla Libreria "Tante Storie" che si conferma un prezioso punto di riferimento sociale nel panorama culturale palermitano.