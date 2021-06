Motocross, il messinese Cairoli su Ktm trionfa al Matterley Basin di Londra

Infinito Tony Cairoli. A 35 anni suonati, il pilota di Patti, in sella alla sua Ktm, trionfa a Matterley Basin nel Gran Premio della Gran Bretagna, seconda tappa stagionale del Mondiale di motocross. Il nove volte iridato conquista il 93esimo sigillo della sua straordinaria carriera dominando gara 1 davanti ad altri due piloti Ktm, Jorge Prado e Jeffrey Herlings, mentre nella seconda prova di giornata acciuffa il terzo posto alle spalle di Tim Gajser (Honda) e Romain Febvre (Kawasaki), piazzamento che gli permette di guidare la classifica generale della tappa britannica davanti a Gajser ed Herlings. Nel Mondiale in vetta resta Gajser a quota 93 punti ma Cairoli, dopo le luci e ombre in Russia, risale in quarta posizione con 65. Fra una settimana si torna a correre, appuntamento col Gran Premio d'Italia sul circuito di Maggiora.