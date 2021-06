Europei, il Portogallo esce di scena: ai quarti sarà Belgio - Italia

- Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia ai quarti di finale di Euro 2020. Allo stadio La Cartuja di Siviglia la squadra di Roberto Martinez ha infatti battuto per 1-0 agli ottavi il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo, grazie al gol al 42' del primo tempo di Thorgan Hazard: il centrocampista del Borussia Dortmund sorprende Rui Patricio con una gran botta da fuori area. Il Portogallo intensifica l'azione nell'ultima parte di gara, infiammando il match prima con il palo di Guerreiro, poi con una conclusione di Cristiano Ronaldo respinta in angolo da Courtois, infine con la conclusione di Andrè Silva neutralizzata ancora dal portiere. Il Belgio resiste agli attacchi e accede dunque alla fase successiva dell'Europeo: venerdì alle 21 sarà sfida con gli Azzurri a Monaco.