Migranti, barca a vela scortata fino a Santa Maria di Leuca

Un' imbarcazione a vela con un gruppo di migranti è stata intercettata nel pomeriggio da unità aeronavali della Guardia di Finanza al largo del Capo di Leuca, in Salento. Scortata al porto di Santa Maria di Leuca, i migranti sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa e della Caritas e dal personale paramedico e medico del 118. Si tratta di 55 migranti per lo più di nazionalità iraniana, tra cui 3 donne e 5 minori, due dei quali non accompagnati. Ma ci sono anche pakistani e iracheni. Tutti sono in buone condizioni di salute . La posizione di alcuni uomini di nazionalità siriana, sospettati di essere gli scafisti, è al vaglio degli inquirenti. E' la seconda domenica consecutiva che avviene uno sbarco in pieno giorno, con le coste del Salento gremite di bagnanti; domenica scorsa era accaduto a Porto Selvaggio.