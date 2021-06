Pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: agenti arrestati

I carabinieri di Caserta stanno eseguendo misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Veterenei confronti di appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria. L'indagine e' quella relativs ai pestaggi accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, dopo le proteste violente dei detenuti per la cessazione dei colloqui con i parenti a causa della pandemia.

Il 10 giugno dello scorso anno furono notificati 44 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati, tra cui il comandante della polizia penitenziaria dell'istituto di pena con ipotesi di reato per tortura, violenza privata e abuso di autorita'. Le indagini partirono da articoli di stampa nati da racconti e foto dei detenuti picchiati raccolti tra i loro parenti dall'associazione Antigone e dal garante dei detenuti della Campania. Agli agenti indagati furono sequestrati anche i telefoni cellulari. La protesta tra i detenuti monto' dopo che il 5 aprile divenne noto che uno di loro, addetto alla distribuzione della spesa del reparto Nilo, si era ammalato di Covid. Una notizia che, alimentata dal malumore per l'interruzione dei colloqui, genero' la reazione di almeno 150 detenuti che si barrricarono in cella e poi diedero vita a violenze nelle quali furono feriti due agenti. Alla notifica degli avvisi di garanzia agli agenti segui'un'altra rivolta di una cinquantina di detenuti del padiglione Danubio il 13 giugno, con l'aggressione di altri agenti. L'11 giugno, inoltre, il leader della Lega, Matteo Salvini, era andato a portare la sua solidarieta' agli agenti indagati nel carcere.