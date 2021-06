Pachino, ai domiciliari per 10 mesi per una evasione

Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad Ordine di Esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Siracusa, un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve scontare la pena detentiva di 10 mesi di reclusione per essere evaso, nell’anno 2018, dalla misura precautelare alla quale era sottoposto.

Il 41enne, dopo le formalità è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.