Piazze di spaccio a Siracusa, preso con cocaina e crack in via Algeri

Continua la lotta alle piazze dello spaccio siracusane per frenare il fenomeno della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la Provincia.

Nell’ambito di detti controlli, nella mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno controllato in via Algeri, un siracusano di 31 anni sorpreso in possesso di 13 grammi di cocaina, 1 grammo di crack e 13 grammi di marijuana, nonchè 198 euro in contanti, probabile provento dell’ attività di spaccio.

L’uomo, nell’ambito della perquisizione, è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari.