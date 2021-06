Modica, gli trovano in casa il 'fumo' ed anche due piante: preso 36enne

I Carabinieri della Compagnia di Modica nel corso del weekend appena trascorso hanno svolto un servizio serrato ed esteso a tutto il territorio volto a prevenire condotte scorrette da parte dei cittadini e soprattutto assicurare ai più giovani una movida sana ed in sicurezza.

A Modica, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha tratto in arresto in flagranza un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso del controllo del territorio i militari dell’aliquota radiomobile avevano raccolto informazioni in merito ad un frequente andirivieni da casa di un soggetto modicano di 36 anni. Nella mattinata di sabato è scattato il blitz che ha condotto a rinvenire all’interno dell’abitazione 125 grammi di marijuana e due piante alte circa 60 cm. della stessa sostanza. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 500 Euro. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, per il successivo giudizio. Lo stupefacente sequestrato sarà analizzato dai competenti laboratori analisi.