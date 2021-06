Certificati anagrafici a Milazzo, il rilascio pure nelle tabaccherie

A Milazzo i certificati anagrafici, oltre che dal Comune, possono essere anche richiesta alle tabaccherie che lo rilasceranno. E' la prima città della provincia di Messina, la terza in Sicilia che, grazie alla convenzione sottoscritta con la Federazione italiana tabaccai, guidata a livello provinciale dal presidente Salvatore Barbera garantisce questo servizio. Il sindaco Pippo Midili ha inaugurato il servizio ritirando il primo certificato alla tabaccheria "Oliva" di piano Baele, presente lo stesso Barbera. "L'Amministrazione guarda con grande attenzione ai processi di innovazione dei servizi al cittadino - ha affermato Midili - e questo nuovo progetto va in questa direzione, per semplificare la vita delle persone. Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicino a casa, risparmiando tempo".