In una Floridia assolata e desolata, il sindaco Marco Carianni con un'ordinanza, ha deciso di sospendere l'isola pedonale. Si tratta di una decisione giusta, in virtù anche, della mancanza di un cartellone estivo di manifestazioni, così come avveniva in passato. Si farà qualche evento, ma non sarà richiamo per gli abitanti dei Comuni vicini. Così l'isola pedonale nel centro storico rimarrà inattiva fino al prossimo 31 agosto.