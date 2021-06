Sub palermitano ferito da imbarcazione a Salina

Tragedia sfiorata nel mare di Salina. Un sub palermitano ha rischiato la vita dopo essere stato investito da una imbarcazione nella baia di Pollara. L'imprenditore Dario Loiacono, 37 anni, con una barca a vela con la fidanzata ed amici stava trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Eolie. In prossimità del promontorio del Perciato ha deciso di immergersi per una battuta di pesca subacquea con pallone di segnalazione. Dopo un paio di ore di immersione mentre risaliva è stato investito da una imbarcazione. Nonostante le ferite ha avuto la forza di chiedere aiuto ed è stato immediatamente soccorso dagli amici e anche dalle due persone a bordo della barca che lo hanno investito. Trasferito in ospedale di Lipari è stata effettuata una tac risultata negativa. Accertate forti contusioni alla testa ed al polpaccio.