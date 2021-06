Evento per la legalità alla Villa di Avola, verrà presentato "Storia di una ribelle 'nfame"

Si parte da un romanzo per arrivare al cuore dei giovani, alla società civile, nell'ambito di un progetto per la legalità che entrerà nelle scuole di Avola, ma anche della Sicilia. Il libro lo ha scritto la netina Maria Giovanna Mirano ed ha come titolo 'Storia di una ribelle 'nfame'. Ricorda la vicenda di Rita Atria, suicida a 17 anni, collaboratrice di giustizia della provincia di Trapani, che decise di farla finita una settimana dopo la strage di via D'Amelio, dove Cosa Nostra fece saltare in aria Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. L'autrice a margine della presentazione dell'evento che si terrà il prossimo 10 luglio alla Villa Comunale di Avola, puntualizza che si tratta di un romanzo, seppur ispirato da un fatto di cronaca.

Questo pomeriggio nella Sala Fratantonio del Comune di Avola, alla presenza del sindaco Luca Cannata, della vice presidente dell'Antimafia All'Ars, Rossana Cannata, dell'autrice, Maria Giovanna Mirano e di Stefania Altavilla presidente dell'Associazione Arca, è stato presentato il progetto che coinvolgerà i ragazzi delle scuole medie superiori delle 9 province siciliane, che prevede tra l'altro, elaborazione e trasposizione del linguaggio narrativo, quello cinematografico attraverso la produzione di cortometraggi e videoclip, le cui proiezioni saranno valutate alla fine da una giuria composta da giornalisti.

La presentazione del libro avverrà alle 19 nel polmone Verde di Avola e sarà l'attrice Vanessa Gallipoli a presentare l'evento. "Apriamo ai giovani la nostra Villa per un appuntamento con la legalità e soprattutto per ricordare ai più giovani che senza memoria non si può correre verso un futuro fatto di regole e di onestà". Rossana Cannata ha confermato che 'la Regione ha sposato questo progetto dell'Arca (Associazione Rinascimento Culturale Archimedeo) che rappresenta l'inizio del cammino della legalità".

Ad intervistare l'autrice di 'Storia di una ribelle' nfame', l' Arca ha coinvolto la giornalista Marilena Toscano, una delle firme più raffinate della provincia di Siracusa. E' prevista la partecipazione della Women Orchestra, una band tutta al femminile e gli interventi di Luca e Rossana Cannata.

(Nella foto da sinistra Stefania Altavilla, il sindaco di Avola Luca Cannata e l'autrice del libro Maria Giovanna Mirano. Nella foto sotto Rossana Cannata intervenuta alla conferenza stampa nella Sala Fratantonio)