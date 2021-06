Il crollo a Miami, i morti salgono a 11: i dispersi 150

Si aggrava il bilancio del crollo di un condominio a Miami: i soccorritori hanno estratto dalle macere un altro corpo, portando il totale dei morti a 11, mentre 150 persone risultano ancora disperse, quattro giorni dopo la tragedia. Il governatore della Florida, Ron DeSantis ha assicura che "le ricerche continuano, e non si fermeranno finche' non ci sara' una risoluzione". "Ci aggrappiamo a quella speranza, quella fede, che saremo in grado di salvare qualcuno", ha affermato il capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Andy Alvarez.