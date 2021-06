Un camper è andato distrutto in un’esplosione avvenuta ieri in piazza Marina, a Palermo. I presenti hanno sentito due forti scoppi e poi visto le fiamme. Sembra che la deflagrazione sia stata causata da una bombola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Anche un altro camper che si trovava vicino è stato danneggiato. Non si registrano feriti.