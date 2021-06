Migranti, nelle isole Turks e Caicos trovati 20 cadaveri in una barca

I corpi di 20 persone sono stati trovati a bordo di una barca nelle acque dell'arcipelago di Turks e Caicos, il territorio britannico d'oltremare situato a poco più di 100 miglia nautiche a nord delle coste di Haiti: la scoperta à stata fatta venerdì scorso, ma la notizia viene riportata solo oggi dai media statunitensi. I cadaveri non sono stati ancora identificati, ne' si hanno notizie sulle cause dei decessi o sul motivo del viaggio ma nello stesso giorno un'altra barca con 42 cittadini di Haiti a bordo è stata intercettata dalle autorità, quindi il sospetto è che si tratti di migranti. Nel caso della seconda imbarcazione tutte le persone trovate a bordo - 34 uomini e 8 donne - sono state consegnate alla locale Task Force per l'immigrazione e verranno rimpatriate. Negli ultimi mesi migliaia di haitiani hanno abbandonato le loro case a causa della criminalità dilagante e della instabile situazione politica nel Paese. Secondo uno studio dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), a causa degli scontri tra bande armate rivali, circa 17.000 persone sono state costrette a rifugiarsi in centri di accoglienza o sono state ospitate da famiglie nella capitale Port-au-Prince.