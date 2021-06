Lutto nel mondo della cultura siciliana: è morta a Modica l'archeologa Annamaria Sammito

Grave lutto nel mondo della cultura siciliana. E' morta a Modica, stroncata da un male incurabile, Annamaria Sammito, archeologa, appassionata studiosa, fervida intelligenza, persona amabile e gentilissima. Aveva 56 anni. Annamaria Sammito è stata assessore alla Cultura nella giunta comunale di Modica guidata dal sindaco Antonello Buscema nel periodo compreso fra il 2010 e il 2012 quando il Partito Democratico di Modica la candidò per le elezioni regionali.

Annamaria Sammito si era laureata in Lettere Classiche con indirizzo archeologico, aveva conseguito il diploma di Scuola di Specializzazione in Archeologia ed è stata anche direttrice onoraria del Museo Civico di Modica. Dal 1995 ha ricoperto l’incarico di esperta catalogatrice nella sezione Beni Archeologici della Soprintendenza di Ragusa, dal 2005 funzionario archeologo della Regione Siciliana, Dipartimento Beni Culturali. Annamaria Sammito ha legato il suo nome e i suoi studi, per quanto riguarda i Beni culturali a Modica, alla valorizzazione del Parco archeologico di Cava Ispica e della Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore, in via Grimaldi, nel cuore del centro storico di Modica. Ha insegnato all’Università di Catania, cattedra di Archeologia tardoantica e medievale; ha lavorato al Museo Archeologico Eoliano di Lipari, occupandosi di catalogazione informatizzata ed ha partecipato a campagne di scavo a Catania e nell’Ennese, oltre che nel territorio ibleo.

Del suo lavoro e della sua passione per i Beni Culturali restano numerose pubblicazioni sull’età preistorica, sull’età neolitica e sulla prima età del bronzo, oltre a quelle riguardanti l’età tardoantica con censimenti e studio di catacombe, ipogei e chiese rupestri. Annamaria Sammito lascia il marito e due figlie. Ai familiari le condoglianze della redazione di Nuovo Sud.