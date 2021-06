Arrestato a Caltanissetta il reggente di Cosa Nostra: 7 arresti nel blitz

Vasta operazione antimafia della polizia a Caltanissetta. Agenti della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito perquisizioni e arresti di indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini dell'inchiesta coordinata dalla Dda di Caltanissetta, denominata 'Bella vita', hanno permesso di accertare che la 'cassa' di un clan mafioso legato a Cosa nostra era foraggiata dallo spaccio di droga e dalla tradizionale attività estorsiva cui sono stati sottoposti diversi commercianti del capoluogo e della provincia.

Sono sette le persone arrestate dalla squadra mobile della Questura di Caltanissetta nell'ambito dell'operazione 'La bella vita' su estorsioni e spaccio di droga per 'sostenere' le casse di un clan locale. Sono Carmelo Bontempo, di 43 anni, Fabio Meli, di 43, Giovanni Puzzanghera, di 44, Francesco Zappia, di 47, Ivan Villa, di 48 anni, Daighoro Iacona, di 31, e Gino Gueli, di 32. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa dedita alla commissione di estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di accertare che la cassa del clan mafioso era foraggiata dallo spaccio di droga e dalla tradizionale attività estorsiva cui sono stati sottoposti diversi commercianti del capoluogo e della provincia.

Approfittando del vuoto di potere creato dalle operazioni antimafia, a Caltanissetta era nato un nuovo gruppo legato a Cosa nostra che si autofinanziava con spaccio di droga ed estorsioni. E' quanto emerge dall'operazione 'La bella vita' della squadra mobile che, coordinata dalla Dda nissena, ha arrestato sette persone. Tra loro anche quello che è indicato come l'attuale reggente di Cosa nostra a Caltanissetta, il 43enne Carmelo Bontempo. Secondo l'accusa impartiva ordini da boss 'tradizionale', con i 'pizzini', che ingoiava dopo averli letti per non lasciare traccia, e garantendo l'assistenza ai detenuti e ai loro familiari; ma anche dure rappresaglie ai danni di chi non rispettava le regole o non pagava; infine mediando i contrasti. Una svolta nel lavoro della polizia è arrivata dopo la notifica di un avviso di conclusione indagini in un'inchiesta per droga. Il quell'occasione, a conferma del suo ruolo di vertice, Bontempo si sarebbe preoccupato di fare accantonare del denaro necessario al suo mantenimento in caso di arresto. La squadra mobile di Caltanissetta, che nelle indagini si è avvalsa di intercettazioni video e audio, ha anche registrato lo stupore del capomafia, che si è ritrovato indagato nonostante le accortezze impiegate, come spostarsi per chilometri per parlare di persona con i suoi sodali o ricevere "pizzini" che poi ingoiava. Tra i suoi obiettivi economici i settori della compravendita immobiliare, dei lavori di edilizia, dopo essersi già inserito in quello della vendita di autovetture, per assicurarsi canali di investimento per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite e ottenere così guadagni in nero da destinare anche al mantenimento delle famiglie dei carcerati. Tutta l'indagine è basata su tecniche tradizionali come intercettazioni e pedinamenti, le vittime delle estorsioni non hanno collaborato, viene riferito. Oggi, durante il blitz, la polizia ha anche sequestrato 36.000 euro in contanti e un chilogrammo di cocaina.