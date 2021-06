Ruba un furgone e una bici di 34 mila euro: un arresto a Giarre

Ruba un furgone e si dirige in un negozio di biciclette per un ulteriore furto. Per questo i carabinieri di Giarre (Catania) hanno arrestato un 39enne del posto per furto aggravato in concorso.Secondo le indagini, nel pomeriggio dell’8 gennaio scorso, lungo il viale delle Province, l'uomo ha preso di mira un furgone Iveco Daily di proprietà di una ditta di prodotti alimentari, mentre l'autista era intento a scaricare della merce. Proprio approfittando di questa circostanza e del fatto che il guidatore aveva lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione, è salito a bordo ed è fuggito.Il medesimo veicolo alle 03.30 del giorno successivo è stato utilizzato dai tre ladri, di cui due a volto coperto e l’altro a volto scoperto, hanno eseguito un altro furto ai danni di una rivendita di biciclette al civico 1 di piazza Ungheria, all’interno della quale hanno preso 8 bici per un valore di circa 34mila euro.Ad inchiodare l'uomo, le immagini riprese dalle telecamere che lo vedono protagonista sia nel furto dell’autocarro dove ha agito a viso scoperto e utilizzando come mezzo d’appoggio l’auto del padre. Il 39enne è stato portato nel carcere di Messina Gazzi.