Lega Sicilia: segretario regionale ufficializza nuove adesioni a Ferla, Melilli e Avola

Il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo, ha ufficializzato nuove adesioni al partito in provincia di Siracusa. "C'è l'adesione alla Lega Sicilia - afferma Minardo - di Aldo Gangi e del suo movimento civico presente da anni in provincia di Siracusa e sempre attento alle esigenze dei cittadini. Ci sono le adesioni di Moreno Pisasale già consigliere comunale a Ferla, di Salvo Cannata, consigliere comunale a Melilli. Ad Avola ci sono le nomine di Simone Libro a Responsabile del Dipartimento Autonomie locali e di Andrea Libro a Responsabile del Dipartimento del Turismo. C'è ancora una volta la riprova del grande entusiasmo con cui in ogni area della nostra Regione ci si avvicina al progetto politico della Lega Sicilia".