E' stato ricoverato, per accertamenti clinici, in un struttura sanitaria di Catania per un improvviso malessere accusato la notte scorsa Vanni Calì, l'ingegnere italiano sequestrato ad Haiti il 1 giugno scorso e rilasciato 22 giorni dopo il rapimento. Il professionista avrebbe dovuto incontrare stamattina il sindaco Salvo Pogliese in Municipio. Appuntamento che è stato rinviato a data da destinarsi.