Pistola e munizioni in casa, una denuncia a Noto

Due soggetti, per futili motivi, hanno litigato tra loro ma uno ha minacciato l’altro di utilizzare l’arma da fuoco legalmente detenuta. r4

I Carabinieri, ricevuta la denuncia, si sono immediatamente recati in casa dell’uomo per procedere al ritiro cautelativo dell’arma dichiarata ed hanno inoltre condotto una perquisizione di iniziativa finalizzata alla ricerca di altre armi o munizioni illegalmente detenuti.

Al termine delle operazioni di ricerca, i Carabinieri hanno rinvenuto munizioni non denunciate ed una pistola, apparentemente giocattolo, ma abilmente modificata tanto da essere in grado di far fuoco.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria aretusea per la detenzione delle armi e delle munizioni ed è stato segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza affinché valuti la revoca dell’autorizzazione alla detenzione di armi.