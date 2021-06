Sequestrata a Palermo officina meccanica abusiva

La Guardia di finanza ha sequestrato a Palermo, in via Montegrappa, un'officina meccanica priva di autorizzazioni. Il titolare dell'officina non è stato in grado di esibire alcuna licenza all'esercizio dell'attività. L'artigiano è risultato sprovvisto anche di partita Iva. I militari hanno segnalato il meccanico alla Camera di commercio per la mancata l'iscrizione nel Registro delle imprese. Oltre al sequestro dei locali e delle attrezzature, le norme prevedono l'irrogazione di una sanzione che va da un minimo di 5.164 euro a un massimo di 15.493 euro.