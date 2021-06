Tlc, cavo sottomarino tranciato a Pantelleria: ponte Tim

A Pantelleria la Tim ha attivato un ponte radio per fare fronte al disservizio sull'isola provocato da una imbarcazione che ha danneggiato il cavo sottomarino in fibra ottica a qualche centinaio di metri dalla costa dell'isola. La società di telecomunicazioni ha immediatamente attivato il sistema di emergenza per assicurare il corretto funzionamento di tutti i servizi di telefonia mobile, del traffico voce e di una parte dei collegamenti dati di rete fissa. Risultano funzionanti i collegamenti di enti e istituzioni che garantiscono servizi di primaria importanza e sicurezza, quali ministero della difesa, aeroporto, Aeronautica militare, Carabinieri e Azienda sanitaria locale 9. Tim sottolinea che è impegnata nel lavoro di ripristino del cavo sottomarino, che avverrà nei tempi più rapidi possibili: l'azienda ha già richiesto i permessi agli enti preposti e l'intervento della nave posacavi.