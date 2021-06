Anci Sicilia chiede incontro urgente a Draghi: situazione difficile

- Il Consiglio regionale dell'ANCI Sicilia, riunitosi questa mattina, ribadendo l'assoluta gravità della situazione finanziaria dei comuni siciliani, ha deciso all'unanimità di organizzare una manifestazione a Roma per rivendicare la possibilità di erogare un adeguato livello di servizi in favore di cittadini e imprese e poter realmente puntare allo sviluppo attraverso il pieno utilizzo delle risorse delle nuova programmazione 2021-2027 e del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). "Ribadiamo - ha precisato Leoluca Orlando, presidente dell'Associazione dei comuni siciliani - la nostra richiesta d'incontro con il presidente del Consiglio Draghi e con i capigruppo di Camera e Senato perché affrontare le tante anomalie che caratterizzano il sistema delle autonomie locali siciliano è una pre condizione per garantire i Livelli essenziali delle prestazioni.