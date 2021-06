Modica, “Nomen Omen/Io, Cassandra” vince la sfida: successo di pubblico

La sfida è stata vinta a suon di numeri. Oltre 500 spettatori, in due giornate, hanno preso parte alla performance immersiva esperienziale “Nomen Omen/Io, Cassandra”, andata in scena sabato e domenica al complesso monumentale Santa Maria del Gesù a Modica. Uno dei primi eventi in presenza in tutta la Sicilia dopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che ha consentito ad attori e spettatori di ritornare al contatto e alle emozioni dal vivo.

L’evento, prodotto da Fiat Lux 2.0 e dalla Fondazione Teatro Garibaldi, ha aperto la stagione estiva “InTeatroAperto” promossa dalla stessa Fondazione ed ha riscosso un successo di pubblico (tutti i turni in sold out) e di critica per uno spettacolo che ha saputo fondere l’arte della recitazione con il luogo che ha ospitato le due giornate che saranno riproposte nei prossimi mesi.

“E’ stata una grande festa - ha dichiarato Gisella Calì - siamo stati travolti dall’affetto del pubblico attento e commosso. È avvenuto, dopo un lungo periodo di chiusure, quello scambio di emozioni reciproche che è la vera essenza del teatro”.

“Torniamo a incontrare dal vivo il nostro pubblico – commenta il sovrintendente della Fondazione Tonino Cannata – con una rassegna estiva bella e ricca di appuntamenti dedicata a Franco Battiato. Non abbiamo mai smesso di inseguire i nostri progetti artistici nonostante la difficoltà di quest’anno e ora siamo ripartiti alla grande con ospiti eccezionali, opere e spettacoli di rilievo e, come sempre, la nostra meravigliosa Modica a fare da sfondo”.

Un imponente cast di 56 persone, tra attori, ballerini, cantanti e performer, professionisti del mondo del teatro che hanno regalato mille emozioni al pubblico.

Gli attori Debora Bernardi, Emanuele Puglia, Carmela Buffa Calleo, Ketty Governali, Aldo Toscano, Laura De Palma, Alessandro Sparacino e Maria Grazia Caruso; i danzatori Licia Bisicchia, Vincenzo Privitera, Giuliana Voi, Martina Guglielmino e Francesco Suriano. I musicisti Gianluca Abbate al pianoforte, Marco Genovese alla chitarra, Luciana Danieli all’oboe, Martina Monaca al violoncello, Giuseppe Valenti, Vincenzo Caschetto e Flaminia Castro alle percussioni, Giuseppe Gallo al violino e Pietro Scardino alla fisarmonica. I performer Paolo Sammatrice, Sofia Minauda, Miriam Pisana, Antonio Maltese, Fabio Gentile, Alessia Ballaró, Alessia Pallavicino e il chorus degli “Armonici” diretto da Elvira Mazza.

Nomen Omen/Io, Cassandra è scritto e diretto da Gisella Calì. Daniele Caruso ha composto le liriche e le musiche inedite, Marco Genovese è coautore musicale e arrangiatore, le coreografie sono di Francesco Torrisi e i costumi di Rosy Bellomia. Le scenografie sono di Mimmo Spadaro e Maria Rosa Carpinteri, gli allestimenti scenografici sono curati da Corrado Guastelluccia, il trucco da Simona Di Mauro e Giovanni Lo Presti. L’evento è patrocinato dal Comune di Modica e dall’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo in collaborazione con l’accademia “Gli Armonici” e l’associazione “Lap”.

Visto il successo riscosso e la grande richiesta da parte del pubblico la produzione ha programmato altre 4 date: 11 e 12 settembre e 18 e 19 settembre.