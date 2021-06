Tampone negativo al Covid: l’Asp Ragusa non traduce in Inglese il certificato

Il tampone molecolare che attesta la negatività al Covid eseguito a Modica, la traduzione in Inglese in un laboratorio privato ad Avola. E’ la trafila a cui è stata costretta una signora residente nel Regno Unito e in vacanza per qualche giorno a Modica. La signora, in effetti, era stata previdente e, dovendo partire lunedì mattina da Catania con un volo Alitalia per Londra, aveva effettuato il tampone 48 ore prima in una struttura dell’Asp di Ragusa che, tuttavia, non è abilitata a rilasciare il certificato in Italiano e Inglese. Quando si è presentata per l’imbarco, il personale Alitalia l’ha bloccata al gate: senza il certificato che attestasse la negatività al Covid, redatto anche in Inglese, Francese o Spagnolo, le autorità britanniche non le avrebbero consentito di sbarcare a Londra. Alla turista non è rimasto altro da fare che tornare a Modica, verificare che le strutture dell’Asp di Ragusa non sono abilitate a redigere il certificato bilingue, rivolgersi ad un laboratorio privato e recarsi ad Avola per la traduzione del documento in lingua Inglese. Naturalmente la partenza per Londra è stata ritardata di un giorno. Unica nota positiva, il buon senso di Alitalia che ha riprotetto la signora nel volo del martedì senza che al danno e al disagio si aggiungesse la beffa di dover fare un nuovo biglietto.