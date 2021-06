E' morto a Floridia l'ex consigliere comunale Santo Di Mauro

Si è dovuto arrendere ad un male incurabile che se l'è portato via, nonostante la sua voglia di vivere. E' morto la scorsa notte nella sua abitazione di Floridia, l'ex consigliere comunale del Pds, Santo Di Mauro. Aveva 74 anni. E' stato un uomo vicino ai problemi della gente e si è sempre battuto per i diritti degli 'ultimi'. Era stato tra gli scranni di palazzo di città tra il 1997 ed il '98, con l'amministrazione guidata da Egidio Ortisi. Santo Di Mauro lascia la moglie ed un figlio. I funerali verrano celebrati domani mattina ( 1 luglio) alle 10 in chiesa Madre.

L.M.